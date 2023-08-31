Что обсудил Фидан с Шойгу

На встрече с министром обороны России Хакан Фидан назвал отношения между Россией и Турцией "глубокими и стратегически выверенными". Фидан отметил, что взаимодействие с Россией было успешным в решении критических вопросов.

"Мы с вами уже много лет успешно работаем по самым критическим вопросам, и всегда мы проявляли политическую зрелость. Это показывает нам, насколько глубокие и стратегически выверенные отношения между РФ и Турцией", — сказал Фидан.

В свою очередь Сергей Шойгу поздравил Фидана с его новой должностью и отметил, что его руководство национальной разведкой Турции привело к множеству полезных и важных инициатив, которые оказали положительное влияние как на обе страны, так и на мир в целом.

В ходе переговоров стороны обсудили зерновую сделку и совместную работу по Сирии.

«И здесь мы можем сказать только одно: если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты», – отметил в разговоре Шойгу.