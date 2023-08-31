Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы днем в пятницу. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Согласно белорусским пограничникам, военный вертолет Ми-24 Польши нарушил воздушное пространство в районе Берестовичского в Гродненской области. Сообщается, что вертолет пролетел на минимальной высоте, пересек государственную границу на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

Белорусские власти уведомили польскую сторону о произошедшем инциденте. В Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши. От него потребовали "соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента".