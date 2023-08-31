Расположенный в городе Барда Карабахский региональный центр DOST начал оказывать услуги гражданам. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Граждане могут воспользоваться услугами центра 5 дней в неделю с 09:00 до 18:00.

В Карабахском региональном центре DOST предоставляются 159 услуг по 15 направлениям в сфере занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. За сегодняшний день в Карабахском региональном центре DOST были оказаны услуги 208 гражданам.

Четырехэтажное здание центра, открытое с участием президента Ильхама Алиева, отвечает самым высоким требованиям. В центре работают 123 сотрудника. В рамках программы “Könüllü DOST” в центре работают 50 волонтеров. В среднем центр рассчитан на прием 650-700 граждан в день.

Услуги Карабахского регионального центра DOST охватывают 9 административных районов. Всего центр будет обслуживать более 900 тысяч граждан. Из них 220 тысяч – это лица, непосредственно привлекаемые к социальной защите.