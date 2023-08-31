Богатейший человек России осудил войну в Украине

Самый богатый предприниматель России, Андрей Мельниченко, высказался против войны России в Украине. При этом он подчеркнул, что считает эту войну ошибкой, которую допустили многие стороны: руководство Украины, России и стран Запада. Мельниченко также выразил недовольство экономическими санкциями, наложенными на российских предпринимателей, включая его самого, и назвал их несправедливыми. Об этом Мельниченко сообщил в интервью изданию The Financial Times.

Мельниченко ответил "да" на вопрос, считает ли он действия России в Украине преступными. Однако он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже несет ответственность за войну, так как своими действиями провоцировал сильного и агрессивного соседа. Он также утверждает, что США и ЦРУ, зная о готовящемся вторжении, не смогли его предотвратить.

Мельниченко подчеркнул, что санкции против бизнесменов, которые не финансировали военные действия напрямую, несправедливы и привели к его вынужденному переезду из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты.

Он также сравнил санкции с атомной бомбой, которая, по его мнению, нанесла огромные страдания миллионам людей, не имеющим отношения к конфликту.

Андрей Мельниченко – лидер рейтинга самых богатых предпринимателей России по данным Forbes. Его состояние оценивается в 25,2 миллиарда долларов. Мельниченко известен как сооснователь компаний "Еврохим" и угольной компании СУЭК.

Начиная с 2022 года, Мельниченко оказался под санкциями со стороны различных стран, включая США, Евросоюз, Великобританию, Швейцарию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и Украину. В результате введения ограничений, он вынужден был покинуть должности в советах директоров своих компаний "СУЭК" и "Еврохим".