Для проведения запланированных президентских выборов в Украине в марте 2024 года необходимо обеспечить новые поставки систем ПВО и зенитных ракетных комплексов Patriot. Как передают украинские СМИ, об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Офис президента Украины ответил на вопрос о готовности к предстоящим выборам, отметив, что выборы можно провести, но для этого необходимо обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

Подоляк подчеркнул, что проведение выборов в рамках демократических процедур является приоритетом, но это также предполагает необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечение безопасности избирательного процесса. Финансирование избирательной системы также является сложной задачей, учитывая финансовые ограничения и приоритеты финансирования армии.

"Это [выборы] стоит огромную сумму денег, которые мы не можем просто так взять и отправить именно на избирательный процесс, учитывая, что у нас есть определенный дефицит бюджета... и есть приоритетные задачи финансирования армии...", — рассказал Михаил Подоляк.

Кроме того, существует открытый вопрос о безопасности голосования в зонах активных боевых действий, где находятся граждане Украины. В связи с этим возникают вопросы о возможности использования дополнительных систем ПВО, таких как Patriot, для обеспечения безопасности граждан в различных городах Украины. На эти вопросы на данный момент нет окончательных ответов, но Украина подтверждает свое стремление к проведению выборов в соответствии с демократическими процедурами и готова предпринять необходимые шаги при поддержке своих партнеров.