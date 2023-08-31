В МИД ответили Пашиняну
Армянская сторона прибегает к провокациям против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в стране. Об этом на своей странице в X написал руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсети.
"Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности.
Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению подобных провокаций", – написал Гаджизаде.
Отметим, утром 1 сентября подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.
Resorting to provocation agnst #Azerbaijan for distracting population from tense situation in 🇦🇲 & accusing 🇦🇿, who is a party promoting peace in the region, is nothing but desperate attempt to avoid responsibility.— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) September 1, 2023
🇦🇿 will continue to take measures to prevent such provocations. https://t.co/ioXU8kSbl4