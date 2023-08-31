В МИД ответили Пашиняну

Армянская сторона прибегает к провокациям против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в стране. Об этом на своей странице в X написал руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсети.

"Прибегнуть к провокации против Азербайджана с целью отвлечь внимание населения от напряженной ситуации в Армении и обвинить Азербайджан, который является стороной, содействующей миру в регионе, является не чем иным, как отчаянной попыткой Еревана уйти от ответственности.

Азербайджан продолжит принимать меры по предотвращению подобных провокаций", – написал Гаджизаде.

Отметим, утром 1 сентября подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.