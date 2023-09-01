В Белом доме отметили прогресс украинского наступления

Белый дом отмечает "значительное продвижение" украинских вооруженных сил в своем контрнаступлении на юге Украины в последние дни. Как передает агентство AFP, об этом на брифинге сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Кирби подчеркнул, что за последние 72 часа Соединенные Штаты увидели "заметное продвижение" украинских вооруженных сил к югу от Запорожья.

"Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет отрицать... что они достигли прогресса", – отметил Кирби, добавив, что украинцы также достигли успеха против второй линии российской обороны.

Касаясь критики украинского контрнаступления, Кирби подчеркнул, что бесполезно критиковать партнера, который стремится бороться с "насильственным режимом" и достигать прогресса.

Кирби также подчеркнул, что украинцы будут решать, как дальше двигаться и как использовать этот успех. Он подчеркнул, что США понимают, что перед украинцами сложные бои при продвижении на юг, и подчеркнул важность обеспечения Украины всем необходимыми для развития успеха.

Кирби также выразил опасение, что российская сторона может отреагировать на продвижение украинцев, и подчеркнул необходимость обеспечить Украину средствами для эффективного ответа на любые контрнаступательные действия со стороны России.