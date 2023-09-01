На автодорогу Агдам - Ханкенди, где остановилась колонна с продовольственным грузом, отправленным из Баку для армянского населения Карабах а, подано электричество, сообщает Trend.

Согласно информации, завершены работы по прокладке электролинии протяженностью 1500 метров.

Эта электролиния (110/35/10 кВ) начинается от подстанции "Агдам-2" и проходит по дороге Агдам - Аскеран - Ханкенди до места, где остановилась колонна с продовольствием.

Следует отметить, что 29 августа азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки жителям армянского происхождения, проживающим в Карабахе. В настоящее время грузовики находятся у поста российских миротворцев на дороге Агдам - Ханкенди, где было подано обращение к российскому миротворческому контингенту с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.

Ранее генеральный секретарь азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев сообщил, что сегодняшние переговоры по доставке продовольственного груза из Баку в Ханкенди результатов не принесли.