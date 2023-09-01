Сотни людей вышли на улицы провинций Сувейда и Дараа в связи с крахом национальной валюты до уровня 15 500 фунтов за доллар США, сообщает Al Jazeera.

Сотни людей уже почти две недели протестуют на юге Сирии, призывая президента Башара Асада уйти в отставку из-за ухудшения жизненных условий. Что примечательно, начавшиеся как требования экономического характера протесты стремительно переросли к требованиям политических изменений.

"Башар, уходи! Свобода для Сирии!" - кричала большая толпа в пятницу в городе Сувейда, сообщает агентство Reuters.

"Сирия - не ферма. Мы не овцы", — гласил плакат одного из протестующих.

Сирия находится в глубоком экономическом кризисе, который привел к резкому обвалу национальной валюты до исторического минимума - 15 500 сирийских фунтов за доллар. 12 лет назад, в начале войны в Сирии, курс составлял 47 фунтов за доллар.

Протесты проходят в подконтрольной Асаду провинции Сувейда, где компактно проживает религиозное меньшинство друзов, которые в значительной степени оставались нейтральными в гражданской войне между Асадом и сирийской оппозицией.