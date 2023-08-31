Хикмет Гаджиев о жителях Карабаха армянского происхождения

Армянские жители Карабах а должны подать заявление о приеме в гражданство Азербайджана. Это также означает, что они признают суверенитет и законы Баку, приняв азербайджанское гражданство. Об этом в интервью TRT World заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, с точки зрения закона армяне, родившиеся в Карабахском регионе, являются гражданами Азербайджана. Однако во время оккупации региона Арменией Ереван проводил политику аннексии и выдавал незаконные паспорта почти всем армянским жителям региона.

Помощник президента подчеркнул, что Азербайджан гарантирует соблюдение языковых, культурных, религиозных и муниципальных прав армян в Карабахе.

Гаджиев также подчеркнул, что Азербайджан является участником различных международных конвенций, включая Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств Совета Европы (РКНМ).

"В рамках таких конвенций мы готовы обеспечить индивидуальные права армянских жителей Карабахского региона", – заявил Гаджиев.