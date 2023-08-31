ЕС о боестолкновениях на границе Азербайджана с Арменией
ЕС сожалеет в связи с недавними вооруженными столкновениями на границе между Арменией и Азербайджаном, в результате которых погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом пресс-секретарь Верховного комиссара Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Петер Стано написал на своей странице в Х (бывший Twitter).
"ЕС призывает все стороны избегать очередного насилия и выполнять обязательства по диалогу", – сообщил Стано.
Отметим, утром 1 сентября подразделения ВС Армении в направлении Зод Басаркечарского района применили ударный беспилотник против позиций азербайджанской армии, расположенных на территории Кельбаджарского района. В результате трое азербайджанских военнослужащих получили ранения, сообщили ранее в Минобороны Азербайджана.
Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue.— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023