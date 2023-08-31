Теперь Индия покоряет Солнце

Через неделю после исторической посадки спускаемого аппарата у южного полюса Луны Индия готовится к новой амбициозной миссии - изучению Солнца. Об этом Индийская организация космических исследований объявила в X (бывший Twitter).

Уточняется, что миссия будет запущена 2 сентября в 10:20 по бакинскому времени.

Целью индийской миссии к Солнцу является исследование ближайшей к Земле звезды с орбиты, находящейся в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны.

Эта точка находится на прямой линии между Солнцем и Землей на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли. Такая орбита позволит Aditya-L1 непрерывно наблюдать за Солнцем, не отвлекаясь на затмения, и анализировать солнечную активность и ее влияние на космическую погоду в режиме реального времени.

Ожидается, что миссия Aditya-L1 предоставит информацию для понимания проблемы нагрева короны Солнца, выброса корональной массы, активности перед вспышкой и ее характеристик, динамики космической погоды, распространения частиц и полей и других.

Эту миссию назвали "Адитья" в честь бога солнца в санскрите и хинди.