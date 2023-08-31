Поставка снарядов, которые, по задумке, должны помочь Украине уничтожить российские танки, является частью нового пакета военной помощи Украине.

Боеприпасы могут быть выпущены из американских танков "Абрамс", которые, по словам человека, знакомого с этим вопросом, будут доставлены в Украину в ближайшие недели.

Стоит отметить, что боеприпасы с обедненным ураном могут использоваться для проникновения в танки и бронированные цели, так как обладают способностью пробивать броню благодаря своей высокой плотности и скорости. Однако боеприпасы с обедненным ураном также вызывают опасения из-за потенциальных воздействий на окружающую среду и здоровье людей, так как могут создавать токсичную пыльцу и загрязнять почву и воду.