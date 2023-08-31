Участников штурма Капитолия приговорили к длительным срокам

Третий член ультраправой группы Proud Boys был осужден на длительный срок заключения за свое участие в нападении на американский Капитолий в 2021 году, сообщают американские СМИ.

46-летний Доминик Пеццола из Рочестера, штат Нью-Йорк, был приговорен к 10 годам тюремного заключения в пятницу. Его участие в событиях 6 января 2021 года было зафиксировано на видео, где он использовал полицейский щит, чтобы ворваться в здание Капитолия.

Несмотря на совершенное раскаяние во время заседания, Пеццола покинул зал суда в Вашингтоне, снова подтвердив свою поддержку в пользу победы Трампа. Именно убежденность в победе Трампа в президентских выборах побудила протестующих взять штурмом американский законодательный орган.

"Трамп победил", — сказал он, подняв кулак в воздух, прежде чем его увели.

Слушание состоялось на следующий день после того, как другие участники Proud Boys были приговорены к длительным тюремным срокам: Закари Рел был осужден на 15 лет заключения, а Джозеф Биггс - к 17.

Сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа решились на штурм Капитолия в попытке помешать американским законодателям подтвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.