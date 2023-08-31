Корпорация Meta изучает вопрос о возможности внедрения платных подписок в своих социальных сетях Instagram и Facebook. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, пользователи, приобретшие подписку, смогут отделаться от рекламных материалов в этих социальных сетях.

На данный момент детали, такие как дата запуска и стоимость подписки, остаются неизвестными.