Meta вводит платную подписку на Facebook и Instagram? The New York Times
Корпорация Meta изучает вопрос о возможности внедрения платных подписок в своих социальных сетях Instagram и Facebook. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
Согласно информации, пользователи, приобретшие подписку, смогут отделаться от рекламных материалов в этих социальных сетях.
На данный момент детали, такие как дата запуска и стоимость подписки, остаются неизвестными.
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