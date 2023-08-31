Индия резко сократила импорт российской нефти

"Индия собирается существенно уменьшить свою зависимость от российской нефти", - заявил глава Министерства энергетики страны Хардип Пури в пятницу. По его словам, индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые увеличили свои закупки в России более чем в 40 раз с начала войны, перейдут на закупки нефти из стран Ближнего Востока. Российские поставки обеспечивали половину всего индийского импорта нефти.

Пури подчеркнул, что цены на нефть из стран Персидского Залива стали значительно более привлекательными. Одновременно российская нефть для Индии становится дороже после того, как президент Владимир Путин ограничил скидки на ее поставки. Средняя цена сорта Urals, по данным Минфина России, превысила "ценовой потолок" стран G7, составив $64,37 за баррель, несмотря на то что в начале года она стоила около $50, а в конце прошлого года - чуть больше $40.

Власти Индии также призвали нефтеперерабатывающие заводы строго соблюдать санкции Запада в отношении России. Пури подчеркнул, что Индия готова закупать нефть у любых поставщиков на рынке.

С увеличением стоимости российской нефти спрос на нее в Индии снижается. По данным Kpler, объемы поставок уменьшились в течение трех месяцев подряд и в июне достигли минимума за последние 7 месяцев, составив 1,6 миллиона баррелей в день. По сравнению с майскими рекордными показателями (2,2 миллиона баррелей в день) импорт из России упал более чем на четверть.

Индия заменяет российские поставки нефти саудовской нефтью: поставки из Саудовской Аравии, крупнейшего нефтедобытчика в ОПЕК, выросли на 63%, достигнув 863 тысяч баррелей в день.