Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:50

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил официальный набор географических карт на 2023 год, на которых часть территории России обозначена как составная часть Китая. Одновременно с этим был выпушен набор карт, где частью китайской территории обозначены индийский северо-восточный штат Аруначал-Прадеш и спорное плато Аксай-Чин. И тут случился легкий казус из серии «два мира – два Шапиро».

Представитель МИД Индии заявил, что Индия выражает решительный протест китайской стороне в связи со стандартной картой, опубликованной Китаем, и что такие шаги китайской стороны только усложняют решение вопроса о границе. То есть, индусы заявили, что посягательства на часть своей территории даже на картографическом уровне категорически не приемлют. В России же ситуация совершенно иная. Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Промолчали официальный представитель МИДа Мария Захарова и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прежде грозивший ядерным апокалипсисом всем, кто посягнет на территориальную целостность России. А сенатор Карасин и вовсе призвал не торопиться и «не делать скоропалительных выводов». И тут необходимо напомнить, что Большой Уссурийский Россия и Китай сравнительно недавно уже делили. В 2005-м году, когда Москва согласилась с территориальными претензиями Пекина и щедро отдала братьям-китайцам половину принадлежащего ей острова. Тогда их это вполне устроило. Но – времена меняются, и теперь в Пекине решили, что тогда, восемнадцать лет назад, раздел был все же несправедлив. И что вообще-то нужно, чтобы весь Большой Уссурийский отошел к КНР.

Что вполне логично, если не строить иллюзий о том, что представляют собою в реальности, а не в книжках, международные отношения. «Закон джунглей», если уж называть вещи своими именами. А уж российско-китайские отношения – тем более. Но проблема в том, что Кремль постоянно врет, а российская Z-пропаганда рисует какую-то совершенно нереальную картину вообще международных отношений, а уж о «партнерстве» между Москвой и Пекином – тем более. В России официальная и медийная «сладкая сахарная» картинка Китая – это союзник, у которого все проблемы с Западом идентичны российским, и в этом вопросе он готов рука об руку идти с Кремлем во всех его авантюрах. Эта картинка крайне, мало того, что совершенно неадекватна, так еще и ущербна, и опасна, так как формирует завышенные ожидания у россиян. Официальные фантазии Москвы о политике Пекина настолько расходятся с действительностью, что любой зазор в них вызывает в российском обществе и Z-пропаганде откровенный ступор.