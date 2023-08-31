Китай предъявил территориальные претензии России и Индии актуальный комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Китайский государственный «Картографический сервис стандартных карт» выпустил официальный набор географических карт на 2023 год, на которых часть территории России обозначена как составная часть Китая.

Одновременно с этим был выпушен набор карт, где частью китайской территории обозначены индийский северо-восточный штат Аруначал-Прадеш и спорное плато Аксай-Чин. И тут случился легкий казус из серии «два мира – два Шапиро».

Видимо, это и есть «особый русский путь», на которым мифология с разгромным счетом побеждает здравый смысл

Представитель МИД Индии заявил, что Индия выражает решительный протест китайской стороне в связи со стандартной картой, опубликованной Китаем, и что такие шаги китайской стороны только усложняют решение вопроса о границе. То есть, индусы заявили, что посягательства на часть своей территории даже на картографическом уровне категорически не приемлют.

В России же ситуация совершенно иная. Ни слова о ситуации с картой, которая была представлена в начале недели, не произнес на ежедневных брифингах пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Промолчали официальный представитель МИДа Мария Захарова и зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прежде грозивший ядерным апокалипсисом всем, кто посягнет на территориальную целостность России. А сенатор Карасин и вовсе призвал не торопиться и «не делать скоропалительных выводов».

И тут необходимо напомнить, что Большой Уссурийский Россия и Китай сравнительно недавно уже делили. В 2005-м году, когда Москва согласилась с территориальными претензиями Пекина и щедро отдала братьям-китайцам половину принадлежащего ей острова. Тогда их это вполне устроило. Но – времена меняются, и теперь в Пекине решили, что тогда, восемнадцать лет назад, раздел был все же несправедлив. И что вообще-то нужно, чтобы весь Большой Уссурийский отошел к КНР.

Большой Уссурийский Россия и Китай сравнительно недавно уже делили. В 2005-м году, когда Москва согласилась с территориальными претензиями Пекина и щедро отдала братьям-китайцам половину принадлежащего ей острова

Что вполне логично, если не строить иллюзий о том, что представляют собою в реальности, а не в книжках, международные отношения. «Закон джунглей», если уж называть вещи своими именами. А уж российско-китайские отношения – тем более.

Но проблема в том, что Кремль постоянно врет, а российская Z-пропаганда рисует какую-то совершенно нереальную картину вообще международных отношений, а уж о «партнерстве» между Москвой и Пекином – тем более.

В России официальная и медийная «сладкая сахарная» картинка Китая – это союзник, у которого все проблемы с Западом идентичны российским, и в этом вопросе он готов рука об руку идти с Кремлем во всех его авантюрах. Эта картинка крайне, мало того, что совершенно неадекватна, так еще и ущербна, и опасна, так как формирует завышенные ожидания у россиян. Официальные фантазии Москвы о политике Пекина настолько расходятся с действительностью, что любой зазор в них вызывает в российском обществе и Z-пропаганде откровенный ступор.

Москва в отношении Пекина живет не рациональным и прагматическим мышлением, а ею же созданными фантазиями

После чего начинаются жалобы Кремля о том, что его обманули, общество перестает верить в тезис о «партнерских отношениях» и кидается в другую крайность – в синофобию, которая активно подпитывалась в советское время и порождает мифы о некоем особо закоренелом «коварстве этих азиатов». То есть, Москва в отношении Пекина живет не рациональным и прагматическим мышлением, а ею же созданными фантазиями. В которые сама же глубоко уверовала – а потом сама же их испугалась.

И если посмотреть на идеологические стереотипы Москвы в ее внешней политике, то они одинаковы. Что в отношении Запада, что в отношении Турции, что в отношении Индии и вообще «глобального Юга». Куда ни ткни – всюду «экзистенциональный кризис» и тотальный дефицит критического мышления.

Видимо, это и есть «особый русский путь», на которым мифология с разгромным счетом побеждает здравый смысл. И одновременно – ведет Россию в никуда, под задорное исполнение парадных маршей оркестром российской Z-пропаганды. Россиянам же предписано не волноваться и не тревожиться, дескать, «ну что вы серьезных людей по пустякам тревожите? Они разберутся». А не разберутся - так у нас земли еще ого-го. Кемска-то волость - она же безразмерная.