«Вагнера» больше нет, помочь Хамдану Дагло некому наша аналитика

Джемаль Бустани, автор haqqin.az

Похоже, что оба генерала, воюющих за власть в стране, и Абдель-Фаттах аль-Бурхан, и Мухаммед Хамдан Дагло, поняли, что победить военным путем и быстро у них не получится. Уже несколько месяцев военная ситуация в Судане остается неизменной, а бои приняли позиционный характер.

«Вагнера» в его прежнем виде больше нет, помочь Хамдану Дагло, как он рассчитывал и как его обнадеживала Москва, некому. Но и аль-Бурхан не в лучшей ситуации, поскольку его иностранные покровители пока не решили, что он заслуживает безоговорочной поддержки.

Дагло получал немалые средства от…европейских правительств. Только Италия ежегодно выплачивала Дагло ежегодно около 300 миллионов долларов за борьбу с нелегальными мигрантами

Что остается в этой ситуации сторонам конфликта? Начать «фазу борьбы за идеи». То есть – огласить населению свое видение будущего страны, ее государственного устройства, пообещать суданцам разнообразные «плюшки» - а заодно начать «окучивание» внешних спонсоров и игроков, имеющих в Судане свои интересы.

Первым стал Мухаммед Хамдан Дагло, который на неделе вышел в твиттер, и написал огромный трэд, в котором изложил основные принципы будущего Судана: столь модная ныне инклюзивность, демократия, всяческие свободы, максимальное вовлечение регионов в центральные политические институты, а также полная деполитизация вооруженных сил.

Затем свой шаг сделал Абдель-Фаттах аль-Бурхан. Он сумел покинуть Хартум, впервые за 5 месяцев осады, и после визитов в Омдурман и Порт-Судан, отправился в Египет. Там он сделал ряд заявлений, впрочем, гораздо более абстрактных, чем у Дагло. Он лишь сказал, что армия хочет остановить войну и страдания народа, а также будет делать переходный период с выборами в конце тоннеля, которые, в конечном итоге, и определят будущее Судана.

В чем смысл для Дагло мириться с аль-Бурханом, если его основное, пусть официально и неозвучимое, требование – пустить военных в «золотое партнерство»?

Анализ этих заявлений говорит об одном - на компромисс оба генерала пока не готовы. Но каждый из них уверен, что сможет перехватить политическую инициативу. А пока – нужно переманить на свою сторону региональные элиты и внешних игроков, в особенности Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Турцию, Израиль, Ливию и Чад.

И здесь возникает главный вопрос в любой сфере – финансовый. Потому как деньги – это кровь любой войны. И в конечном итоге выигрывает тот, у кого их больше, и при этом он сумел ими правильно распорядиться. А значит - здесь весьма полезным было бы внимательно присмотреться, какими финансовыми ресурсами располагают оба участника конфликта.

Предлагаю начать с рассмотрения финансового положения суданской армии. На первый взгляд – это самая обычная военная структура, ничем особо не отличающаяся от армий других стран в плане государственного финансирования. Но – есть нюанс, и он называется военной корпорацией.

В чем смысл для суданских военных передавать власть гражданским, если те обязательно вновь протянут руки к «военной корпорации»

Проще говоря, у суданских военных есть две большие части единого денежного потока. С одной стороны, в эту корпорацию входили военные заводы и компании, которые изготавливали вооружение, боеприпасы, занимались ремонтом техники, такой суданский военно-промышленный комплекс.

А вот с другой стороны, что гораздо интереснее, в военную корпорацию входят гражданские компании, которые на первый взгляд не имеют абсолютно никакого отношения к военной тематике. Их деятельностью является производство муки, гуммиарабика, подсолнечного масла и прочего, а все доходы от этих гражданских компаний идут непосредственно на обеспечение бесперебойной работы военных компаний. То есть – в чистом виде «египетский вариант», правда, не столь масштабный в сравнении доли военных в экономике Египта.

Эта идиллия, позволяющая смачивать клюв в финансовых потоках суданской армии очень многим военным, целым семьям и кланам, продолжалась до 2019 года, когда к власти пришел гражданский премьер-министр Абдалла Хамдок. Решивший передать гражданские компании под контроль гражданского правительства, а также зарегулировать работу и денежные потоки через министерство финансов.

Вопрос, сколько он мог продержаться у власти после такой реформы, является совершенно риторическим. После того, как он объявил о своих планах в отношении военной корпорации, можно было начинать отсчитывать дни до его свержения, что, собственно, и произошло.

Сколько мог продержаться у власти премьер Абдалла Хамдок, решивший вывести гражданские компании из-под контроля военных?

Теперь предлагаю заглянуть в кошелек противоположной стороны – сил быстрого реагирования, СБР, которыми командует Мухаммед Хамдан Дагло. Деньги в него поступали из трех источников. Во-первых, было обильное финансирование со стороны государства. И по большей части такие субсидии закрывали почти все потребности СБР.

Во-вторых, Дагло получал немалые средства от…европейских правительств. Да-да, не удивляйтесь. Только Италия ежегодно выплачивала Дагло ежегодно около 300 миллионов долларов за борьбу с нелегальными мигрантами Чада, Судана и Ливии, которые пытались бежать в Европу через Средиземное море. И ведь она была не одна, другие страны ЕС тоже ему за это платили.

И, в-третьих, контрабанда золота из Судана в Арабские Эмираты, которые сильно вовлечены во все, что связано с суданским золотом. И сейчас это «золотое партнерство Дагло-ОАЭ» не только не распалось, а стало еще теснее, поскольку еще один участник этой схемы, Евгений Пригожин и ЧВК «Вагнер», выбыли из игры.

Еще один участник "суданской схемы" Евгений Пригожин со своим ЧВК «Вагнер» выбыли из игры

Из этой краткой, но достаточно наглядной схемы следует пара очень важных вопросов:

Первый: в чем смысл для суданских военных передавать власть гражданским, если те обязательно вновь протянут руки к «военной корпорации», тем самым – попытаются как минимум «уполовинить» доходы армии?

Второй: в чем смысл для Дагло мириться с аль-Бурханом, если его основное, пусть официально и неозвучимое, требование – пустить военных в «золотое партнерство»?

Без ответа на эти принципиальные вопросы, которые должны дать участники суданского конфликта, пусть даже ответы будут сформулированы не ими, а их иностранными спонсорами, все разговоры о мирном урегулировании, как и заявления сторон о желании покончить дело миром, не имеют смысла. А вот когда в этой плоскости появится что-то конкретное – тогда и будет ясно, насколько мир в Судане возможен и сумеет ли страна избавится от своего «золотого проклятия».