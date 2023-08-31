Новая атака на Крымский мост

По утверждению ведомства, около 23:15 украинские силы предприняли «попытку нанесения» удара по Крымскому мосту «полупогружным безэкипажным катером». «Украинский морской беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

Министерство обороны РФ заявило, что Украина снова пыталась атаковать надводными дронами Крымский мост.

В официальном телеграм-канале Крымского моста ранее сообщалось о том, что движение по нему временно перекрыто.

Чуть позже Минобороны России заявило, что около 02:10 украинскими силами была предпринята новая попытка нанесения удара по Крымскому мосту «полупогружным безэкипажным катером». «Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря», — говорится в заявлении.

Спустя некоторое время ведомство сообщило об уничтожении третьего украинского безэкипажного катера, направленного для атаки на Крымский мост.

Минобороны России утверждает, что морской дрон был поражен около 02:20 по московскому времени.

Украина пока не комментировала ситуацию.

Рано утром 2 сентября Крымский мост был открыт для движения автотранспорта.

Мост, соединяющий Краснодарский край и Крым, ранее подвергался атакам с использованием морских дронов. 17 июля этого года два надводных безэкипажных катера взорвались, повредив пролеты моста, погибли два человека.