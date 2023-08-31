Грузовик с песком выехал на встречную полосу и врезался в автобус в городе Денизли на юго-западе Турции. По предварительным данным, 6 человек погибли, 43 пострадали, сообщили турецкие СМИ.

ДТП произошло рано утром. По данным экстренных служб, водитель грузовика потерял управление. После столкновения автобус и грузовик вылетели в кювет.

На месте аварии работает много медиков, пожарных и спасателей. Начато расследование.