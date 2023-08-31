Умер миллиардер Аль-Файед. Его сын погиб вместе с принцессой Дианой

Родственники бизнесмена заявили, что он «мирно скончался от старости» в среду, 30 августа. Похороны прошли в центральной мечети Лондона 1 сентября.

Миллиардер египетского происхождения Мухаммед Аль-Файед, чей сын Доди погиб в автокатастрофе вместе с британской принцессой Дианой, умер в возрасте 94 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление его семьи.

Мухаммед Аль-Файед умер после 26-й годовщины гибели его сына, кинопродюсера Доди Аль-Файеда, который встречался с принцессой Дианой после ее развода с британским королем Карлом III (тогда принцем Чарльзом). 31 августа 1997 года Доди и Диана погибли в аварии в Париже.

В 2008 году суд присяжных в Высоком суде Лондона решил, что авария стала результатом неосторожности водителя и репортеров, которые преследовали пару. Мохаммед Аль-Файед не согласился с официальной версией и долгое время вел собственное расследование, но в конце концов смирился с выводами присяжных. «Хватит. Я оставляю возмездие Всевышнему. Но сам я больше ничего делать не буду», — говорил он в 2008 году, пишет BBC.

Аль Файед родился в Александрии в 1929 году. Он начал свою карьеру с продажи газированных напитков, работал продавцом швейных машин. Затем он занимался бизнесом в сфере недвижимости, судоходства и строительства сначала на Ближнем Востоке, после в Европе.

Переехав в Лондон в 1960-х годах, Аль-Файед сблизился с членами британской королевской семьи, приобрел отель Ritz в Париже в 1979 году и один из крупнейших универмагов в Великобритании Harrods в 1985 году. В 1997 году бизнесмен купил футбольный клуб Fulham за £6,25 млн.

В 2010 году Аль-Файед продал Harrods компании Qatar Holdings, а спустя три года продал футбольный клуб Fulham американскому бизнесмену Шахиду Хану.

В рейтинге Sunday Times за 2021 год сообщалось, что состояние Аль-Файеда и его семьи составляет около £1,7 млрд.