Гуманитарный груз из Баку все еще на дороге Агдам - Ханкенди

Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом пятый день находится на дороге Агдам - Ханкенди.

Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев. Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.

29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянской национальности, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.