Министерство обороны Азербайджана заявляет о сбое 1 сентября с 11:15 до 11:36 в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа B-77l авиакомпании США, выполнявшего рейс Париж-Пекин, и с 13:30 до 13:58 пассажирского самолета типа C-650 израильской авиакомпании, выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку, в результате применения радиопомех армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ) в Карабахском регионе страны.

Командование российского миротворческого контингента было проинформировано о провокации.

Напомним, что это не первая подобная провокация. Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило о сбое в работе системы спутниковой навигации GPS пассажирского самолета типа ATR-45 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Физули-Баку.