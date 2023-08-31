Сигнал России: НАТО проведет масштабные учения на Балтике

«Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности,.. - сказал он. - Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать».

В Балтийском море состоятся крупные военно-морские учения стран НАТО и партнеров с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих, которые впервые отработают, как реагировать на возможное нападение России. Как сообщает Reuters, об этом заявил глава ВМС Германии Ян Кристиан Каак.

В двухнедельных учениях «Северное побережье», которые начнутся 9 сентября, примут участие войска из всех стран НАТО, расположенных на Балтийском море, а также из Швеции, США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря на сушу.

Кроме того, еще одним направлением учений будет обеспечение безопасности морских путей через Балтийское море в случае блокирования Сувалкского коридора.

«Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет перекрыт – а это можно легко сделать, поскольку там всего две дороги и одна железнодорожная линия – тогда нам останутся только морские пути, и именно туда нам потом придется пробиваться», - сказал Каак.