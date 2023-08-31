Выступая на заседании, глава исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что чистота в столице обеспечивается не только за счет слаженной работы коммунальных служб. По большей части, это результат успешной политики руководства страны, за счет которой Баку поднялся на качественно новый уровень своего развития, характеризующийся высоким жизненным и культурным уровнем населения.

В исполнительной власти Баку состоялось широкомасштабное совещание с участием глав исполнительной власти столичных районов, поселков, а также руководителей коммунальных служб столицы Азербайджана.

Отметив чистоту и ухоженность центральных районов города, Эльдар Азизов отметил, что в пригородах столицы по-прежнему существует ряд проблем, связанных с чистотой, которые требуют безотлагательного решения.

На встрече был заслушан отчет о мониторинге, который по заданию исполнительной власти был проведен в населенных пунктах столицы, а также показан заранее подготовленный видеофильм.

По итогам обсуждений, состоявшихся на встрече, Надиру Мурадову и Гаджибале Бабаеву, заместителям глав исполнительной власти Карадагского и Бинагадинского районов, были вынесены предупреждения.

Районным руководителям исполнительной власти было поручено рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего пребывания на должности их представителей в поселках Мушвигабад (Джошгун Байрамов), Кызылдаш (Гусейн Ахундов), Расулзаде (Заур Гафаров) и Шувеланы (Мирзарауф Ахундов).