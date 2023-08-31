Ультиматум от Лаврова

Россия заблокирует итоговую декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция Москвы по отношению к Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Не будет никакой общей декларации от имени всех членов, если наша позиция не будет отражена», – заявил Лавров студентам Московского государственного института международных отношений.

Он заявил, что страны Запада поднимали вопрос об Украине на совещаниях по подготовке к саммиту, на что Россия ответила, что «для нас этот вопрос закрыт».

В свою очередь Индия, принимающая саммит, надеется, что совместное заявление все-таки будет принято. Министр иностранных дел страны Субрахманьям Джайшанкар заявил о своей «уверенности» в том, что такой документ будет: «Мы сделаем все с нашей стороны».

Сергей Лавров должен представлять Россию на встрече Группы двадцати ведущих промышленно развитых и развивающихся стран 9-10 сентября в Нью-Дели.