К украинскому миллиардеру пришли спецслужбы

Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили украинскому олигарху Игорю Коломойскому подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, речь идет о статьях 190 и 209 УК Украины: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.