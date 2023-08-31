Гасанов обсудил с Гюраком военное сотрудничество с Турцией
Как уже сообщалось, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте оборонного ведомства, в рамках визита Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном. На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Затем Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер приняли участие в церемонии открытия 2023-2024 летно-учебного года.
Прибыв в Анкару, министр обороны Азербайджана встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турции генералом армии Метином Гюраком. На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между армиями двух стран, вопросы, представляющие взаимный интерес.