Гасанов обсудил с Гюраком военное сотрудничество с Турцией

Как уже сообщалось, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Турции.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте оборонного ведомства, в рамках визита Закир Гасанов встретился с командующим 1-й авиабазой в Эскишехире генерал-майором Эртаном Узуном. На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах и многим другим вопросам, представляющим взаимный интерес.