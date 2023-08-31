Рейс авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» по маршруту J2-078 Стамбул - Баку, запланированный на 1 сентября, был отложен по техническим причинам, вызванным неисправностью компьютерной системы на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, сотрудники техподдержки приложили максимум усилий для оперативного устранения этой проблемы, однако процесс занял дополнительное время. Выполнение данного рейса назначено на сегодня, в полдень.

Пассажиров рейса разместили в отеле, их обеспечили всем необходимым, включая напитки и питание, согласно правилам авиакомпании.