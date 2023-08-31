Чемпион Азербайджана «Карабах», который попал в группу «H», начнет групповую стадию домашней игрой с норвежским «Мольде». Игра состоится 21 сентября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:45.

Во 2-м туре «Карабах» 5 октября сыграет на выезде против шведского «Хэккена». Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Затем нас ждут две игры с немецким «Байером». 26 октября в Леверкузене встреча начнется в 23:00 по бакинскому времени. А 9 ноября в Баку команды выйдут на поле в 21:45.

30 ноября «Карабах» сыграет в Норвегии. Игра стартует в полночь по бакинскому времени. А завершится групповой этап 14 декабря встречей с «Хэккеном» в Баку. Время начала игры – 21:45.