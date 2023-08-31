Товарищ Ким запустил крылатые ракеты

Северная Корея произвела пуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Официальный Пхеньян это пока не прокомментировал.

Пуск состоялся 2 сентября около 04:00 по местному времени. Характеристики ракет не сообщаются. Южнокорейские военные заявили, что поддерживают полную боевую готовность «в тесном сотрудничестве с США».