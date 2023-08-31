Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отказался выстраивать отношения с Западом. Так он прокомментировал недавние заявления «главарей бандеровской Украины» о том, что «к ответственности должны быть привлечены все русские».

По его мнению, под «всеми» в Киеве понимают «все население нашей страны вне зависимости от национальности».

«Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», - заявил Медведев.

Зампред Совбеза призвал также «не предаваться сладким грезам» о том, что Россия когда-нибудь помирится с западными лидерами, и вместе они заживут «большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».