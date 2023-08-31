Срочно: Азербайджан уничтожил мобильную наземную станцию Армении главное на этот час; добавлено видео; обновлено 14:00
Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры уничтожения мобильной наземной станции управления БПЛА вооруженных сил Армении.
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Ранним утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии в Шахбузском и Кельбаджарском направлениях.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.
Отметим, что эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей армии, расположенным в различных направлениях.