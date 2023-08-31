* * * 11:41

Ранним утром 2 сентября была уничтожена мобильная наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринимавшими попытки совершения разведывательных полетов над позициями азербайджанской армии в Шахбузском и Кельбаджарском направлениях.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что эта станция использовалась для управления БПЛА, которые вели разведку и наносили удары по позициям нашей армии, расположенным в различных направлениях.