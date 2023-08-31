Украина продолжает наступление в Запорожской области Британская разведка подтверждает
Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия на Ореховском направлении на юге Украины и выходят на первую линию обороны российских войск. Об этом говорится в отчете британской разведки.
В разведке отметили, что российские войска, состоящие в основном из подразделений 58-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска.
«Вероятно, российские войска стремятся отвлечь Украину от ее контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Ореховом и Купянском. Учитывая, что Россия достигла скромных результатов возле Купянска от начала украинского контрнаступления в июне, она, вероятнее всего, стремится получить выгоду от этого, и дальше перебрасывая ресурсы на ось. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь помешать украинскому прорыву», – говорится в сообщении.
Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявлял, что ВСУ продвигаются медленно, но они действуют продуманно и методично, оказывая давление на российские позиции на юге и заставляя командование РФ предпринимать рискованные шаги, оголяя другие участки фронта.
По мнению российских обозревателей, «Ореховское направление в Запорожской области — один из самых сложных участков фронта».
Орехов - город в Пологовском районе Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра. В городе продолжают оставаться предположительно до шести тысяч местных жителей.