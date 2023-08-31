В разведке отметили, что российские войска, состоящие в основном из подразделений 58-й общевойсковой армии и воздушно-десантных войск России, стремятся остановить украинское контрнаступление, сохраняя собственное наступление на северном направлении вокруг Купянска.

Вооруженные силы Украины продолжают вести наступательные действия на Ореховском направлении на юге Украины и выходят на первую линию обороны российских войск. Об этом говорится в отчете британской разведки.

«Вероятно, российские войска стремятся отвлечь Украину от ее контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Ореховом и Купянском. Учитывая, что Россия достигла скромных результатов возле Купянска от начала украинского контрнаступления в июне, она, вероятнее всего, стремится получить выгоду от этого, и дальше перебрасывая ресурсы на ось. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь помешать украинскому прорыву», – говорится в сообщении.

Ранее глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг заявлял, что ВСУ продвигаются медленно, но они действуют продуманно и методично, оказывая давление на российские позиции на юге и заставляя командование РФ предпринимать рискованные шаги, оголяя другие участки фронта.

По мнению российских обозревателей, «Ореховское направление в Запорожской области — один из самых сложных участков фронта».

Орехов - город в Пологовском районе Запорожской области Украины, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра. В городе продолжают оставаться предположительно до шести тысяч местных жителей.