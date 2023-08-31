Суд оставил Губада Ибадоглу под арестом

Наримановский районный суд рассмотрел ходатайство об освобождении находящегося в заключении председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу под домашний арест.

Согласно постановлению суда, ходатайство защиты о замене избранной в отношении Ибадоглу меры пресечения на домашний арест не было удовлетворено.

В Наримановском районном суде в отношении Губада Ибадоглу ранее была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана.