Командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев показал видео сбития российской ракеты в Киевской области. Выстрел по ней производился из американского переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер».

«Встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Именно эти воины на днях сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» крылатую ракету. Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры», - заявил Наев.

По данным командующего Объединенными силами, речь идет о последней ракетной атаке на Киев в ночь на 30 августа.