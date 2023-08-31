Как сообщает haqqin.az, свидетельские показания на процессе дал заместитель главы управления архитектуры и градостроительства Сумгаитской городской исполнительной власти Рашад Ахмедалиев. Он сообщил, что в отдел за разрешением на проведение строительно-монтажных работ обратилась жительница Сумгаита Назакат Джафарова.

«Эльнура Шукюрова я не знаю, а Аваза Зейналлы видел только в интернете, - заявил Ахмедалиев. - Главный архитектор Адиль Худадатов поручил мне осмотреть территорию. Я так и сделал, после чего дал устное согласие на проведение строительно-монтажных работ. Больше мне ничего не известно. То, что знаю, я уже рассказал следователям».

Затем со свидетельскими показаниями выступил главный архитектор Адиль Худадатов.



«Мне позвонили сотрудники службы безопасности и сказали, что Шукюров хочет прийти ко мне на прием по поводу документов на какие-то строительные работы, - рассказал свидетель. – До этого с Шукюровым я знаком не был. Я проинформировал об этом главу исполнительной власти Закира Фараджова, и тот поручил мне принять журналиста. На встрече выяснилось, что Шукюрова интересовало дело Назакат Джафаровой. Я сказал журналисту, что территория под строительство будет проверена и, если позволит законодательство, мы выдадим Джафаровой соответствующее разрешение. О результатах встречи я сразу же доложил Фараджову, который поручил мне заняться этим делом. После этого я дал поручения Рашаду Ахмедалиеву. Затем сотрудники нашего управления осмотрели строительную площадку, собрали соответствующие документы и представили их своему руководителю».

В свою очередь, обвиняемый Эльнур Шукюров подтвердил показания свидетеля Худадатова, сказав в суде, что действительно записался на прием по данному вопросу к главному архитектору, и встреча эта состоялась в здании исполнительной власти Сумгаита.

Очередное заседание суда состоится 8 сентября.