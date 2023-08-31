Белый дом готовится к импичменту Байдена: что об этом известно

«Сравнивать это с прошлыми импичментами – это не яблоки с яблоками и даже не яблоки с апельсинами; это яблоки со слонами. Никогда в современной истории импичмент не основывался на отсутствии доказательств», — заявил один из советников Белого дома.

Помощники Байдена изучили историю скандала президента-демократа Билла Клинтона и сотрудницы Белого дома Моники Левински, произошедшего в 1998 году (тогда нужная доля конгрессменов не поддержала идею импичмента). Белый дом счел ту ситуацию образцом, как выстроить эффективную оборону и заставить Республиканскую партию понести политические издержки, рассказал источник телеканала. Подготовка к вероятным попыткам импичмента началась в январе, с первого дня заседаний нового состава Палаты представителей, большинство в котором оказалось у республиканцев. В состав команды вошли два десятка юристов, помощники конгрессменов и специалисты по связям с общественностью. После того, как спикер Палаты Кевин Маккарти (республиканец) назвал изучение возможности импичмента «естественным шагом вперед», сотрудники Белого дома провели августовское время отпусков за изучением заявлений членов Республиканской партии.

Республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на предполагаемой преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций. Оно также углубится в пока не доказанные утверждения о том, что Джо Байден занимался взяточничеством, коррупцией или иным образом злоупотреблял своей властью, чтобы помочь обогатить своего сына, когда был вице-президентом. Однако даже некоторые представители Республиканской партии в Палате представителей признали, что не имеют доказательств неправомерных действий президента.