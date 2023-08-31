Чингиз Абдуллаев хочет покинуть Азербайджан: «Я устал от нападок!»
Народный писатель Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза писателей Азербайджана, заявил, что хочет покинуть страну.
Об этом известный в мире автор бестселлеров заявил на своей странице в соцсетях.
Писатель жалуется на организованную травлю и нападки в соцсетях, добавив, что изрядно устал от такого положения дел. В последние годы Ч.Абдуллаев подвергается систематическим нападкам троллей.
«Они все мне надоели», — пожаловался Абдуллаев. «Может, мне лучше покинуть страну раз и навсегда? Меня такие вещи очень задевают. Ведь это моя страна, мой город. Меня осуждают даже за то, что я говорю на бакинском диалекте. Вот до чего мы дошли! Некоторые люди крайне неадекватны, и это все портит. Пора что-то делать, принимать решение!», — заявил писатель.