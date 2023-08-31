Чингиз Абдуллаев хочет покинуть Азербайджан: «Я устал от нападок!»

Народный писатель Чингиз Абдуллаев, секретарь Союза писателей Азербайджана, заявил, что хочет покинуть страну.

Об этом известный в мире автор бестселлеров заявил на своей странице в соцсетях.

Писатель жалуется на организованную травлю и нападки в соцсетях, добавив, что изрядно устал от такого положения дел. В последние годы Ч.Абдуллаев подвергается систематическим нападкам троллей.