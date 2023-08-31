Данилов заявил об украинском оружии, которое бьет на 1 500 километров

Украина разработала собственные ракеты и беспилотники, способные поражать цели в России, расположенные даже на расстоянии 1000-1500 км. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

«Гражданство оружия, которое применяют по территории Российской Федерации, - украинское. Есть два направления, которые отрабатываются уже определенный период времени. Это ракетная программа, которая была утверждена еще в 2020 году, по созданию наших собственных украинских ракет, и использование беспилотных летательных аппаратов, которые очень мощно сегодня разворачиваются в нашей стране с привлечением большого количества частных компаний», - заявил он.

Данилов подчеркнул, что Украина атакует только российские военные объекты: «Мы атакуем или заводы, или военные производства - компоненты, которые убивают наших детей».

Глава СНБО утверждает, что подрывы НПЗ или других объектов являются делом рук российских партизан, которых Украина не контролирует.