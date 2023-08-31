Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает и отвергает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 2 сентября 2023 года, которое в очередной раз свидетельствует о продолжающихся претензиях на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и служит поощрению сепаратизма в Карабах ском регионе Азербайджана. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Это заявление премьер-министра Армении вступает в противоречие с ранее озвученным заявлением о поддержке территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, и наносит серьезный удар по проводимому в настоящее время мирному процессу. Необходимо пресекать это не укладывающееся ни в какие рамки поведение страны, которая не отказывается от необоснованных посягательств на территории Азербайджана, от фальсификации истории, грубо нарушает принципы международного права», - отмечается в заявлении азербайджанского МИД.

В ведомстве напомнили, что «авантюра, задуманная как одностороннее отделение Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана, противоречила советскому законодательству и была подтверждена на высшем конституционном уровне еще в то время. Всем известно, что незаконный «референдум о независимости», проведенный сепаратистами в Карабахе 10 декабря 1991 года под предлогом права на самоопределение, был организован без согласия Азербайджана и без участия азербайджанского населения этого региона».

МИД Азербайджана также указал, что «утверждения Армении о получении «независимости» «Нагорного Карабаха» противоречат принятому в международном праве принципу uti possidetis и поэтому совершенно необоснованны в рамках международного права. Молчание армянской стороны по фактам почти 30-летней военной оккупации Карабахского региона Азербайджана ВС Армении, нарушения фундаментальных прав до миллиона азербайджанцев, геноцида и массовых убийств азербайджанцев показывает, что эта страна не извлекла уроков из истории».

«Эти и другие факты, необоснованная и деструктивная позиция Армении, решения международных организаций на протяжении многих лет неоднократно подтверждали агрессивную политику Армении. Несмотря на то, что на протяжении десятилетий Азербайджан проявлял стратегическое терпение к урегулированию конфликта путем переговоров, Армения постоянно выступала против доброй воли Азербайджана к мирному урегулированию конфликта. В результате 44-дневной войны, начавшейся в ответ на очередную военную провокацию Армении, мы восстановили международную справедливость и территориальную целостность Азербайджана», - отметили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана предупреждает, что «любые попытки выдвинуть против азербайджанских территорий какие-либо претензии и разжечь на наших территориях агрессивные сепаратистские тенденции будут решительно восприняты нами и получат должную реакцию».