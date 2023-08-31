В Сирии накаляется ситуация: убиты солдаты Асада

На севере сирийской провинции Латакия боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» совершили вооруженную вылазку против войск президента Башара Асада.

Телеканал Al Hadath сообщил, что в горном районе Джебель-эль-Акрад трое смертников подорвали на себе пояса с взрывчаткой возле позиций правительственных сил, в результате погибли 18 военнослужащих.

Ранее сообщалось о пяти убитых солдатах.