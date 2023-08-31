В Польше закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, расположенный в торговом комплексе «Птак Экспо» в селе Надажин в нескольких километрах от Варшавы, сообщает Wyborcza.

Решение о закрытии центра принял мазовецкий воевода (глава административной единицы — воеводства) Тобиаш Боченьский. «Содержать такой крупный центр не было никакого смысла», — приводит издание слова пресс-секретаря Боченьского.

При этом Wyborcza уточняет, что на момент закрытия в центре было около 300 украинцев, которых никто не предупредил о планах местной администрации. Некоторые из них вернулись на родину.

Центр был рассчитан на прием около 1200 беженцев. Власти Варшавы удивились решению о закрытии центра. «С нами это не было согласовано», — заявила пресс-секретарь городской канцелярии Моника Бойт.