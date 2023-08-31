У Министерства цифрового развития и транспорта новые полномочия

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана наделено новыми полномочиями. Это отражено в изменении в «Положении о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики», внесенном указом президента Ильхама Алиева.

Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных президентом Азербайджанской Республики.

Существующие тарифы и плата за услуги сохраняют свою юридическую силу до утверждения Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики новых тарифов и платы за услуги.