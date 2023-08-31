Что обещают синоптики на завтра

В воскресенье, 3 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами возможны дожди и грозы. Будет преобладать северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 40-50%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются ливни, грозы и град. Прогнозируется временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.