Омбудсмен Сабина Алиева: Армянские футболисты сожалеют...

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева рассказала о встрече с армянскими футболистами, задержанными за неуважение к флагу Азербайджана.

«Задержанные армянские футболисты заявили, что сожалеют о своих действиях, выразили благодарность правительству Азербайджана. По их словам, совершить этот поступок их заставили руководство клуба и тренеры. Это еще одно свидетельство азербайджанофобской политики. Мы всегда обращаем на это внимание наших коллег. К сожалению, подобные случаи все еще происходят», - сказала омбудсмен Сабина Алиева.

28 августа на ППП «Лачин» были задержаны трое армян, оскорбивших ранее азербайджанский флаг. В 2021 году в СМИ и соцсетях были распространены видеозаписи, на которых армянские футболисты совершают оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджана. В связи с этим Генпрокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага или Государственного герба Азербайджана) УК Азербайджана, расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.