Фонд Нобеля передумал: отозвал приглашение России и Беларуси

«Мы учли резкую реакцию в Швеции, которая полностью затмила это решение [пригласить на вручение послов всех стран]. Поэтому мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики, то есть не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», - говорится в опубликованном на сайте фонда заявлении.

При этом в Фонде подчеркнули, что послы трех стран «будут приглашены на церемонию в Осло».

Накануне Фонд Нобеля сообщил, что в этом году намерен пригласить на церемонию вручения премий 2023 года послов всех стран, которые имеют дипломатические представительства в Швеции и Норвегии. Это означало, что представители РФ и Беларуси смогли бы принять участие в церемонии. В прошлом году их, а также посла Ирана не пригласили на церемонии вручения Нобелевских премий. Это вызвало критику в разных странах.