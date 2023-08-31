Еще одно заявление Минобороны Азербайджана: под обстрелом Джульфа

Министерство обороны Азербайджана заявляет об очередном за субботу, 2 сентября, обстреле позиций азербайджанской армии со стороны ВС Армении.

Согласно сообщению, 2 сентября в 12:58 подразделения ВС Армении со своих позиций в направлении Кафанского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В Минобороны добавили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.