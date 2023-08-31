Российская армия перешла к новой тактике, чтобы остановить контрнаступление ВСУ в Запорожской области, - начали поджигать минные поля. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание со ссылкой на украинских военных, россияне заливают легковоспламеняющимся веществом территории, где расположены минные поля. При попытках разминирования они сбрасывают с дронов гранаты, «вызывая море огня и взрывов».

По словам украинских морских пехотинцев, российские позиции укреплены минными полями и траншеями. Поэтому ВСУ вынуждены бороться за каждый дом.

Движущей силой наступления Украины являются сотни небольших штурмовых групп. Чаще всего они составляют от восьми до десяти солдат. Каждая из таких групп имеет отдельные конкретные задачи: атаковать траншеи, лесополосы или дома. «Это трудный способ вести войну - село за селом, дом за домом, без гарантии успеха. Однако уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага», - отмечает американское издание.