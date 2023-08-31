Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:29

40 тонн муки, отправленные для армянского населения Карабаха Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже пять дней простаивают на дороге Агдам-Ханкенди. Перекрывшие трассу армянские сепаратисты заявляют, что «ни при каких обстоятельствах, даже если будут умирать от голода», этот груз не пропустят. Что же касается российских миротворцев, то они уступили требованиям армян и не дают грузовикам с мукой из Азербайджана проехать в Ханкенди.

Неизвестно, как долго продлится эта ситуация, но, как признают сами армяне, Азербайджан, отправив гуманитарную помощь, сделал весьма разумный шаг. И в самом деле, если армянам в Ханкенди не хватает хлеба, то почему туда не пропускают десятки тонн муки, ждущие на расстоянии всего в 20 километров? То есть, трескучая армянская пропаганда об «опасности голодной смерти, нависшей над армянами Карабаха», является типичной политической спекуляцией, цель которой - помешать Азербайджану восстановить полный суверенитет над своей территорией. Как уже сообщалось, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев организовал для группы иностранных дипломатов и журналистов посещение участка дороги Агдам-Ханкенди, на котором без малого неделю простаивают машины азербайджанского Общества Красного Полумесяца, груженые мукой. Гаджиев подтвердил иностранным журналистам неизменность позиции Азербайджана: ровно через 24 часа после открытия дороги Агдам-Ханкенди, в полном соответствии с правилами таможенного и пограничного режима страны, будет возобновлено движение по дороге Лачин-Ханкенди. Напомним, что впервые эту позицию озвучил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Ильхам Алиев.

Но что означает фраза «в соответствии с правилами таможенного и пограничного режима Азербайджана»? Смысл азербайджанского предложения заключается в том, что, если дорога Агдам-Ханкенди заработает и по ней начнется беспрепятственное движение, в том числе перевозка товаров и грузов, необходимых для обеспечения потребностей карабахских армян, товары, перевозимые из Армении по дороге Лачин-Ханкенди, согласно таможенному законодательству Азербайджана, подпадут под категорию импортных товаров. То есть, если армяне Карабаха захотят привезти из Армении в Ханкенди какие-то товары, они смогут это сделать, оформив соответствующую документацию и заплатив ввозные пошлины. Импортировать товары из Армении могут как физические, так и юридические лица. Именно поэтому данный импорт не может осуществляться структурами сепаратистско-криминального режима в Карабахе - легально ввозить товары из-за границы на территорию страны могут только юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах Азербайджана. Другими словами, чтобы перевезти какие-то товары из Армении в Карабах, местное армянское население должно начать процесс интеграции в правовое пространство Азербайджана. В противном случае, эти грузы автоматически подпадут под категорию «контрабандный товар» и не смогут пройти пограничный пункт «Лачин».