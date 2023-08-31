Что означает фраза Хикмета Гаджиева? Как пройдет груз в Карабах? два главных вопроса
40 тонн муки, отправленные для армянского населения Карабаха Обществом Красного Полумесяца Азербайджана, уже пять дней простаивают на дороге Агдам-Ханкенди. Перекрывшие трассу армянские сепаратисты заявляют, что «ни при каких обстоятельствах, даже если будут умирать от голода», этот груз не пропустят.
Что же касается российских миротворцев, то они уступили требованиям армян и не дают грузовикам с мукой из Азербайджана проехать в Ханкенди.
Неизвестно, как долго продлится эта ситуация, но, как признают сами армяне, Азербайджан, отправив гуманитарную помощь, сделал весьма разумный шаг. И в самом деле, если армянам в Ханкенди не хватает хлеба, то почему туда не пропускают десятки тонн муки, ждущие на расстоянии всего в 20 километров? То есть, трескучая армянская пропаганда об «опасности голодной смерти, нависшей над армянами Карабаха», является типичной политической спекуляцией, цель которой - помешать Азербайджану восстановить полный суверенитет над своей территорией.
Как уже сообщалось, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев организовал для группы иностранных дипломатов и журналистов посещение участка дороги Агдам-Ханкенди, на котором без малого неделю простаивают машины азербайджанского Общества Красного Полумесяца, груженые мукой.
Гаджиев подтвердил иностранным журналистам неизменность позиции Азербайджана: ровно через 24 часа после открытия дороги Агдам-Ханкенди, в полном соответствии с правилами таможенного и пограничного режима страны, будет возобновлено движение по дороге Лачин-Ханкенди. Напомним, что впервые эту позицию озвучил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Ильхам Алиев.
Но что означает фраза «в соответствии с правилами таможенного и пограничного режима Азербайджана»?
Смысл азербайджанского предложения заключается в том, что, если дорога Агдам-Ханкенди заработает и по ней начнется беспрепятственное движение, в том числе перевозка товаров и грузов, необходимых для обеспечения потребностей карабахских армян, товары, перевозимые из Армении по дороге Лачин-Ханкенди, согласно таможенному законодательству Азербайджана, подпадут под категорию импортных товаров. То есть, если армяне Карабаха захотят привезти из Армении в Ханкенди какие-то товары, они смогут это сделать, оформив соответствующую документацию и заплатив ввозные пошлины.
Импортировать товары из Армении могут как физические, так и юридические лица. Именно поэтому данный импорт не может осуществляться структурами сепаратистско-криминального режима в Карабахе - легально ввозить товары из-за границы на территорию страны могут только юридические лица, зарегистрированные в налоговых органах Азербайджана. Другими словами, чтобы перевезти какие-то товары из Армении в Карабах, местное армянское население должно начать процесс интеграции в правовое пространство Азербайджана. В противном случае, эти грузы автоматически подпадут под категорию «контрабандный товар» и не смогут пройти пограничный пункт «Лачин».
Для того, чтобы дорога Лачин-Ханкенди работала на условиях Азербайджана, возле моста Хакари должна быть создана соответствующая инфраструктура, то есть таможенный терминал.
Да, согласно международным гуманитарным нормам, любая гуманитарная помощь, адресованная той или иной стране, освобождается от таможенных пошлин. Однако Азербайджан не объявлял о гуманитарной катастрофе на части своей территории, временно входящей в зону ответственности российских миротворческих сил. И, соответственно, не призывал к оказанию иностранной гуманитарной помощи. Что же касается заявлений представителей сепаратистского режима в Ханкенди о так называемом «гуманитарном кризисе», то под ними нет ровным счетом никаких оснований, поскольку Азербайджан готов бесперебойно обеспечивать карабахских армян всем необходимым, осуществляя поставки по дороге Агдам-Ханкенди.
Именно поэтому Азербайджан не пропускает к своей государственной границе несогласованные с официальным Баку грузы, направленные Арменией и Францией.
Другими словами, Азербайджан пресекает любые попытки восстановить Лачинский коридор, ставя в известность все заинтересованные стороны, что в создавшейся ситуации у карабахских армян есть единственный выход – открыть дорогу Агдам-Ханкенди, принять условия Баку и начать процесс реинтеграции в правовое пространство Азербайджана, который должен сопровождаться ликвидацией сепаратистско-криминального режима в Ханкенди, а также всех незаконных вооруженных формирований, напрямую финансируемых Арменией.
В противном случае, у карабахских армян остается возможность беспрепятственно покинуть суверенную территорию Азербайджана без права претендовать в будущем на гражданство Азербайджанской Республики.